شؤون فلسطينية

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسرى محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، وهم مضربون منذ (35) يوماً وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة يواجهونها داخل عزل معتقل "نيتسان الرملة".

كما يواصل خمسة آخرين إضرابهم لمدد متفاوتة وهم: أحمد غنام مضرب عن الطعام منذ (22) يوماً، وسلطان خلوف منذ (18) يوماً، وإسماعيل علي منذ (12) يوماً، ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، كما انضم مؤخراً الأسير طارق قعدان وهو في اليوم الخامس من الإضراب.

وبين نادي الأسير أن (40) أسيراً في معتقل "النقب الصحراوي" سيشرعون  يوم غد بإضراب إسنادي جديد مع الأسرى المضربين، وذلك بعد أن أنهت الدفعة الأولى من البرنامج الإسنادي إضرابها والتي ضمت (20) أسيراً جميعهم من الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية.

هذا وتواصل إدارة معتقلات الاحتلال إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، والتي بدأت بتنفيذها منذ اللحظة الأولى لإعلانهم الإضراب، والمتمثلة بعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ووضعهم على مدرا الساعة تحت استفزازات السجانين لاسيما في محاولتهم عرض الطعام على المضربين، عدا عن عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى "بالبوسطة" وهي رحلة العذاب الإضافية بالنسبة للأسير المضرب، وكل ذلك في محاولة مستمرة لكسر معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أنه وحتى اليوم لا توجد حوارات جدية يمكن أن تُفضي إلى تحقيق هدف الأسرى المضربين والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

مرفق معلومات عن الأسرى المضربين عن الطعام:

منذ (35) يوماً...الأسير محمد أبو عكر (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهو أسير سابق. 

منذ (35) عاماً...  الأسير مصطفى الحسنات (21 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018، حيث صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علماً أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها. 

منذ (35) يوماً... الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وهو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أنه متزوج وهو وأب لطفلة، وآخر اعتقال له كان في تاريخ العاشر من يونيو/ حزيران 2018.

منذ (22) يوماً...الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علماً أنه متزوج وله طفلين.

منذ (18) يوماً...الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها عن تحويله إلى الاعتقال الإداري، الأسير خلوف اُعتقل في تاريخ، الثامن من تموز/ يوليو الجاري، وسبق ذلك أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في زنازين معتقل "مجدو".

منذ (12) أيام...الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال ويقبع في معتقل "النقب". 

منذ (7) أيام...الأسير وجدي العواودة (20 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، معتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير إداري ويعاني من مشاكل صحية بحاجة إلى علاج، حيث تماطل إدارة المعتقلات في تقديم العلاج اللازم له، وهو مضرب ضد مماطلة علاجه ورفضاً لاعتقاله الإداري.

منذ (5) أيام... الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.  

أخبار ذات صلة

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

قيادي بفتح: حماس تُمارس &#34;الغباء السياسي&#34; وتُنفذ الشق الفلسطيني من &#34;صفقة القرن&#34;

قيادي بفتح: حماس تُمارس "الغباء السياسي" وتُنفذ الشق الفلسطيني من "صفقة القرن"

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

كهرباء غزة توضح حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات

كهرباء غزة توضح حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ&#34;طوباس&#34; ترى النور بداية العام

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ"طوباس" ترى النور بداية العام

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ&#34;طوباس&#34; ترى النور بداية العام

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ"طوباس" ترى النور بداية العام

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

&#34;التربية&#34; &#34;وبكدار&#34; يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة

"التربية" "وبكدار" يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة

منوعات

آخرهم &#34;الفيشاوي&#34;.. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

آخرهم "الفيشاوي".. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم &#34;الفيل الأزرق 2&#34;

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم "الفيل الأزرق 2"

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

هريثيك روشان يستعيد أمجاده بـ &#34;سوبر 30&#34;

هريثيك روشان يستعيد أمجاده بـ "سوبر 30"

الأردن يُوقف تصوير فيلم يزعم حق اليهود في فلسطين والبتراء

الأردن يُوقف تصوير فيلم يزعم حق اليهود في فلسطين والبتراء

أول تعليق من أصالة على &#34;بلوك&#34; أحلام لها

أول تعليق من أصالة على "بلوك" أحلام لها

يوسف الخال يكشف حقيقة انفصاله عن نيكول سابا بسبب عادل إمام

يوسف الخال يكشف حقيقة انفصاله عن نيكول سابا بسبب عادل إمام

فيديو تقليد بلقيس فتحي لحلا الترك يُشعل انستقرام

فيديو تقليد بلقيس فتحي لحلا الترك يُشعل انستقرام

عربي

مطالبات باصدار قانون يحظر تعدد الزوجات بمصر والزواج باكثر من امراة واحدة

مطالبات باصدار قانون يحظر تعدد الزوجات بمصر والزواج باكثر من امراة واحدة

&#34;السعودية&#34; تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن

"السعودية" تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن

إعدام خمسة أشخاص من أسرة واحدة بمصر بسبب طلفلة

إعدام خمسة أشخاص من أسرة واحدة بمصر بسبب طلفلة

الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين

الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين