تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

رام الله - دنيا الوطنتنتظرالمواطنة أمل محمد عبد الرازق الأسطل - من خانيونس - الموت في أي لحظة، ولا تعيش هذا الكابوس لوحدها.ففكرة أن يخطفها الموت تؤرق أولادها الثمانية أكثر ما تؤرقها، حيث تُعاني من تليف رئوي منذ 3 سنوات، ولم تفلح جميع الأدوية في التخفيف من معاناتها، وأجزم الطبيب أنه لم يعد يصلح لها سوى عملية زراعة رئة.تناشد بنات أمل الرئيس محمود عباس بإنقاذ حياتها عبر تحويلة علاجية للخارج، وصرخاتهم أوصلها الناشط حسن صليح عبر الفيديو التالي: