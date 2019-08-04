كهرباء غزة توضح حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بياناً صحفياً، توضح فيه حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات، بسبب توقف الشركة عن الشراء منه، معربة عن استيائها طرح مثل هذه المواضيع بدون تدقيق.



وأوضحت الشركة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن ما ورد من معلومات حول اغلاق مصنع الحداد بسبب توقف الشركة عن الشراء منه، معلومات غير صحيحة، لافتة إلى أنه وبقرار من مجلس الادرة وحسب التوجيهات الحكومة، فقد اعتمدت سياسة تفضيل المنتج المحلي.



وبينت الشركة، أنها تعتمد على نظام دقيق وشفاف لإجراءات الشراء ومدقق ومراقب من الجهات الحكومية المختصة، مشيرة إلى أن مصنع الحداد ليس المورد الرئيسي للكابلات في القطاع، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها لا تعتمد على نوعية معينة من الكابلات، بل تعتمد الشراء من عدة مصادر داخلية وخارجية حسب أفضل الأسعار ومطابقة للمواصفات.



ونوهت الشركة في بيانها، إلى أنه أخر مرة اشترت فيها الشركة، من مصنع الحداد هو في عام 2014، داعية المصنع وكافة الشركات المهتمة للاطلاع على مواصفات الكابلات المعتمدة في الشركة لمساعدتها في تطوير مواصفاتها وتطوير نظام الجودة بها، بما يحقق كفاءة منتجاتها ومتطلبات التشغيل في الشركة.