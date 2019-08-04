شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم الأحد، بجروح طفيفة، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي: "إن مستوطني "حلميش" المقامة على أراضي القرية، هاجموا عددا من المواطنين، أثناء مرافقتهم موظفين من هيئة تسوية الأراضي والمياه والمساحة في أراضيهم، وألقوا الحجارة باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأمنت الحماية للمستوطنين.

وبين التميمي أن الأرض التي وقع فيها الاعتداء تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

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