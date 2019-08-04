عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة





حيث يُعاني محمد من إعاقة مُستديمة في قدمه اليسار بسبب عملية جراحية خاطئة، أدت إلى عرج أثناء السير، كما يتعرض أحياناً إلى السقوط أثناء المشي، ما يُعرضه لخطر دائم.





تُناشد عائلة محمد الرئيس عباس تسهيل سفره إلى الضفة الغربية على نفقة العائلة الخاصة، وإجراء عملية تصحيح لقدمه، رغم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة





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رام الله - دنيا الوطنيتمنى الطفل محمد مصطفى أبو عبيد (13 عاماً)، أن يعيش كباقي الأطفال ويمشي بينهم دون خجل.