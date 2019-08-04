مطالبات باصدار قانون يحظر تعدد الزوجات بمصر والزواج باكثر من امراة واحدة



وطالب القنائى بإصدار تشريعات وقوانين صارمة تحظر تعدد الزوجات بمصر الا فى حالات مرض الزوجة الاولى او اسباب قهرية تبيح للزوج الزواج من امراة ثانية.



واكد القنائى ان ظاهرة تعدد الزوجات التى تنتشر بالمجتمع المصرى والدول العربية تعود لمعتقدات دينية خاطئة وراسخة لدى تلك المجتمعات وتتسبب بكوارث اجتماعية كما تعتبر سبب رئيسى لظاهرة الزيادة السكانية بالمجتمعات النامية.



رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى البرلمان المصرى والحكومة المصرية باصدار قانون يجرم تعدد الزوجات بمصر ويحظر تعدد الزوجات والزواج باكثر من سيدة واحدة ويعاقب بالحبس على كل من يخالف القانون.