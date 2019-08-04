"التربية" "وبكدار" يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة





رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أبو عوض، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء وتوسعة وتأثيث مدارس حكومية في قطاع غزة؛ بتمويل من صندوق الأقصى وإدارة البنك الإسلامي للتنمية - جدة.وفي هذا السياق، أشار عروتاني إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق الحرص الذي توليه الوزارة للنهوض بقطاع التعليم ودعمه، والاستفادة من مخرجاته لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، ومأسسة الشراكات مع المؤسسات الفاعلة في هذا المجال بما يضمن دفع عجلة التطوير بشكل شمولي.وعبّر الوزير عن شكره لـ "بكدار" وطواقمها كافة لجهودهم المبذولة في سبيل دعم وإسناد توجهات الوزارة التطويرية.من جانبه، أشاد أبو عوض بالجهود التطويرية للوزارة، مؤكداً استمرارية التعاون معها في كافة المجالات المختلفة؛ لضمان الارتقاء بالقطاع التعليمي وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.وحضر مراسم التوقيع؛ وكيل "التربية" الدكتور بصري صالح، والوكيل المساعد للأبنية واللوازم المهندس فواز مجاهد، ومدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، ومن "بكدار" رئيس دائرة المشاريع م. رائد عنبتاوي.