شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على فتاه لمزاولتها مهنة التسول في بيت لحم

الشرطة تقبض على فتاه لمزاولتها مهنة التسول في بيت لحم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على فتاة اثناء مزاولتها مهنة التسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن معلومات وصلت لقسم المباحث العامه بشرطة المحافظه من مصادر موثوقه تفيد بوجود فتاه تقوم بالتسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم على الفور تحركت قوه من المباحث العامه الى بلدة الخضر حيث تم القاء القبض على الفتاه المشتبه بها  وضبط بحوزتها مبلغ 1500 شيكل.

وأضافت انه تم احضار الفتاه الى المديريه وبسؤالها واخذ افادتها افادت بقيامها بمزاولة مهنة التسول في بيت لحم وتاتي الى
بيت لحم بصفه مستمره للتسول.

واكدت انه تم تحويل الفتاه المشتبه بها والمبلغ المضبوط الى جهة الاختصاص لاستكمال كافة الاجراءات القانونيه بحقها اصولا.

أخبار ذات صلة

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

قيادي بفتح: حماس تُمارس &#34;الغباء السياسي&#34; وتُنفذ الشق الفلسطيني من &#34;صفقة القرن&#34;

قيادي بفتح: حماس تُمارس "الغباء السياسي" وتُنفذ الشق الفلسطيني من "صفقة القرن"

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

كهرباء غزة توضح حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات

كهرباء غزة توضح حقيقة إغلاق مصنع الحداد للكابلات

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ&#34;طوباس&#34; ترى النور بداية العام

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ"طوباس" ترى النور بداية العام

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

(40) أسيراً يشرعون غداً بإضراب إسنادي للأسرى

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة لتعزيز العمل المشترك

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

تنتظر الموت في أي لحظة.. أم لـ8 أبناء تُناشد الرئيس إنقاذ حياتها

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ&#34;طوباس&#34; ترى النور بداية العام

بتمويل من الاتحاد الاوربي محطة تنقية المياه بـ"طوباس" ترى النور بداية العام

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم شمال رام الله

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

عائلة طفل يُعاني من إعاقة تناشد الرئيس تسهيل سفره للضفة على نفقتهم الخاصة

&#34;التربية&#34; &#34;وبكدار&#34; يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة

"التربية" "وبكدار" يوقعان مذكرة لإنشاء مدارس حكومية في غزة

منوعات

آخرهم &#34;الفيشاوي&#34;.. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

آخرهم "الفيشاوي".. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم &#34;الفيل الأزرق 2&#34;

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم "الفيل الأزرق 2"

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

هريثيك روشان يستعيد أمجاده بـ &#34;سوبر 30&#34;

هريثيك روشان يستعيد أمجاده بـ "سوبر 30"

الأردن يُوقف تصوير فيلم يزعم حق اليهود في فلسطين والبتراء

الأردن يُوقف تصوير فيلم يزعم حق اليهود في فلسطين والبتراء

أول تعليق من أصالة على &#34;بلوك&#34; أحلام لها

أول تعليق من أصالة على "بلوك" أحلام لها

يوسف الخال يكشف حقيقة انفصاله عن نيكول سابا بسبب عادل إمام

يوسف الخال يكشف حقيقة انفصاله عن نيكول سابا بسبب عادل إمام

فيديو تقليد بلقيس فتحي لحلا الترك يُشعل انستقرام

فيديو تقليد بلقيس فتحي لحلا الترك يُشعل انستقرام

عربي

مطالبات باصدار قانون يحظر تعدد الزوجات بمصر والزواج باكثر من امراة واحدة

مطالبات باصدار قانون يحظر تعدد الزوجات بمصر والزواج باكثر من امراة واحدة

&#34;السعودية&#34; تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن

"السعودية" تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن

إعدام خمسة أشخاص من أسرة واحدة بمصر بسبب طلفلة

إعدام خمسة أشخاص من أسرة واحدة بمصر بسبب طلفلة

الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين

الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين