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الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين

الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين
أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن السودان طوى صفحة حكم الرئيس المعزول عمر البشير والإخوان المسلمين.

وأضاف قرقاش، عبر (فيسبوك): "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

​وكان وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبد الجبار، كشف منذ أيام، أن الإمارات تعتزم تقديم منحة عبارة عن شحنة أدوية بقيمة 60 مليون دولار للسودان، لافتا إلى أن الشحنة ستصل خلال أيام.

وحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل سماد للسودان، بشكل عاجل، وذلك امتداداً للدعم المتواصل والمشترك من السعودية والإمارات للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين إلى السودان.

واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

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