مفتي القدس: صلاة العيد عند الساعة 6:35 دقيقة صباح الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، ستكون عند الساعة 6:35 دقيقة من صباح يوم الاحد 11 آب/أغسطس، وذلك حسب التوقيت الصيفي.



وكان المفتي محمد حسين، قد أعلن في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أنه تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس الماضي، وأن يوم السبت سيكون وقفة عرفات، فيما سيكون يوم الاحد هو أول أيام عيد الاضحى.