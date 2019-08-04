دولي

إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة

إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية.

وقال التلفزيون: "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية في الخليج"، مضيفاً: "إنها كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

وقال قيادي بالحرس الثوري: "إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود وسبعة بحارة تم احتجازهم"، وفقا لوكالة (رويترز).

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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