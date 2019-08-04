شؤون فلسطينية

غداً الاثنين.. صرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 60%

غداً الاثنين.. صرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 60%
خاص دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 07/2019 سيكون يوم غدٍ الاثنين، عبر البنوك.

واكدت الوزارة في تصريح لها على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، فسيتم صرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والأسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد أدنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوهت في الوقت ذاته، إلى أنه سيتم صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الأصول.

وكان مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، قد أكد في وقت سابق، بأنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، غداً الاثنين، بنسبة 60% لكافة الموظفين.

يشار إلى أن الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، قد أعلن في تصريحات سابقة، بأنه تم توحيد نسبة الرواتب لكافة الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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