قزمار: عدم إدراج اسرائيل على قائمة العار هو بمثابة رسالة للاحتلال بالاستمرار



وأوضح قزمار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد أن عدم إدراج اسرائيل على قائمة العار هو بمثابة رسالة واضحة للاحتلال بالاستمرار في جرائمه وتوفير الحماية له دائما ، مضيفا أن هذا الفشل مؤشر خطير على أن الاحتلال يقبل على خطوات تصعيدية لاحقا .





رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في فلسطين خالد قزمار إن فشل المجتمع الدولي في إدراج اسرائيل في قائمة العار يأتي للمرة الرابعة، رغم أهمية التقرير الصادر عن الامم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال وجرائمه المرتكبة ضد أبناء شعبنا خاصة الاطفال .