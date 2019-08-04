نحو 84 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم أكثر من 84 مستوطناً، باحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.



ويواصل المستوطنون، بشكل مستمرة ويومي، اقتحامهم للمسجد الاقصى المبارك وباحاته، ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والمسلمين في مدينة القدس.