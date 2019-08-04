الديك: يجري التواصل باستمرار مع مؤسسات الأمم المتحدة بخصوص جرائم الاحتلال

قال مستشار وزير الخارجية أحمد الديك إن الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة

الرئيس محمود عباس تواصل عملها اليومي على المستويات كافة، بما فيها

الأمم المتحدة وصناع القرار في الساحة الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال التي

ترتقي لمستوى جرائم حرب.



وأضاف الديك لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أنه يجري التواصل باستمرار مع مؤسسات الأمم المتحدة من خلال الرسائل المتطابقة والاجتماعات المتواصلة وجهود مندوبي فلسطين في الأمم المتحدة لمطالبة الدول الفاعلة باتخاذ مواقف جادة وحازمة ازاء جرائم الاحتلا ل.



من جهة ثانية، شدد الديك على أن وزارة الخارجية عبّرت عن استيائها الشديد من عدم إدراج اسرائيل من قبل الأمم المتحدة على قائمة العار، موضحا أن تقرير الأمين العام ووفقا للمشاهدات والمعلومات التي استند لها أدان ما تقوم به سلطات الاحتلال من قتل واعتقال وتعذيب للأطفال الفلسطينيين.



وأضاف مستشار وزير الخارجية أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور يواصل جهوده لفضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال.







رام الله - دنيا الوطن