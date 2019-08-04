تفاصيل جديدة حول مقتل المطلوب بلال العرقوب في عين الحلوة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشفت "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول مقتل المطلوب بلال العرقوب اليوم الأحد، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان.



وأفاد فتحي أبو العرادات أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بلبنان، أن بلال العرقوب مطلوبا، فقد ارتكب جريمة قتل الشاب حسين علاء الدين، وبالتالي هناك قرار باعتقاله من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية.



وقال: "القوى المشتركة الفلسطينية كانت بالامس تبحث عن بلال العرقوب، وقد داهمت منزله، ولكنه كان قد لجأ الى اماكن اخرى، وقد لاحقته، فأطلق النار عليها، ولكن في النهاية تم اعتقاله، وبعدها تم قتله، واعتقل بعض من انصاره ونجليه، وسلموا الى المراجع الامنية اللبنانية.



وأشار العرادات إلى أن الوضع في المخيم يتجه الى الهدوء، منوها في الوقت ذاته إلى أن الفصائل الفلسطينية أثبتت جديتها في متابعة الجرائم التي تحدث في المخيمات.