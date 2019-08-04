"سلهب": الاحتلال يواصل هجمته الواسعة بحق القدس بحجة الاعياد اليهودية



واضاف الشيخ سلهب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أن الاحتلال يواصل هجمته الواسعة بحق القدس والمسجد الاقصى المبارك وتدنيس قدسيته والاعتداء على المصليين وذلك تحت حجة الاعياد اليهودية، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات مرفوضة بكل المقاييس.







رام الله - دنيا الوطندعا رئيس مجلس الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب الى شد الرحال إلى المسجد المبارك في كل الاوقات والمناسبات من أجل الحفاظ على هوية القدس وطابعها العربي والاسلامي، محمّلا في السِّياق حكومة الاحتلال لما يجري بحق شعبنا ومقدساتنا في المدينة المقدسة.