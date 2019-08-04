ما هو الجديد في ملف العمال الفلسطينيين بلبنان؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد فتحي أبو العرادات أمين سر حركة فتح في لبنان، أن ملف العمال الفلسطينيين بلبنان، تم احالته الى مجلس الوزراء، وأصبح في عهدته، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية معنية بمتابعته وعمل ما يلزم في اطار تجميد قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، وبالتالي العمل على حل المشكلة.



وقال أبو العرادات لـ"دنيا الوطن": "يوم الثلاثاء، سيكون هناك لقاء مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتالي سيتم مناقشة الموضوع بشكل مطول، ونأمل ان تلتئم الحكومة اللبنانية قريبا وأن يكون الموضوع على جدول أعمالها".



وفي السياق، أفاد أمين سر حركة فتح في لبنان، أنه تم الحصول على وعود من الحكومة اللبنانية، بأن يتم معالجة ملف العمال الفلسطينيين؛ للتفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة، معربا عن امله بأن يكون هناك جديد في الموضوع خلال الأيام المقبلة.