قوات القمع الاسرائيلية تقتحم قسم 20 من سجن عوفر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد نادي الاسير الفلسطيني، أن قوات القمع التابعة لادارة معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت اليوم الأحد، قسم (20) في معتقل (عوفر) الاسرائيلي.



وأشار نادي الاسير، إلى أن قوات القمع شرعت بعمليات تفتيش الأسرى، وتخريب مقتنياتهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).