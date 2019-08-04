معرض "كيوتو" الدولي لفنون المانجا والأنيمي 2019 يفتح أبوابه لمحبي الفنون التقليدية



و تبلغ رسوم الدخول 1500 ين ياباني (51 درهمًا إماراتيًا) و يكون الدخول مجانًا لأطفال المدارس الابتدائية أو أقل.



جدير بالذكر أنه خلال زيارة المعرض ، لا يمكن لعشاق المانجا زيارة كيوتو بدون زيارة متحف مانجا الدولي في كيوتو ، والذي سيكون بمثابة مكان للدعم خلال فترة المعرض، و هذا المتحف قد تم افتتاحه في نوفمبر 2006 ، وهو أول مركز ثقافي شامل لثقافة المانجا في اليابان ، مع مجموعة من المواد المتعلقة بالمانجا تتكون من أكثر من 300000 عنصر. تشمل العناصر المانجا اليابانية الحديثة وكذلك المواد التاريخية المتعلقة بالمانجا من فترة ميجي (1868-1912) وكذلك الرسوم الهزلية من جميع أنحاء العالم. تبلغ رسوم الدخول 800 ين ياباني (27 درهمًا إماراتيًا) للبالغين ، و 300 ين ياباني (10 دراهم إماراتية) لطالب المرحلة الثانوية (من سن 12-15) و 100 ين ياباني (3 درهم إماراتي) للأطفال دون سن 12 عامًا.





رام الله - دنيا الوطنسيُقام معرض كيوتو الدولي لفنون المانجا و الأنيمي (KYOMAF) في العاصمة اليابانية القديمة "كيوتو" في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر 2019 ، وهذا المعرض يجمع بين المتعة والإعجاب بالثقافة الفرعية الحديثة مع اظهار التقدير والفرص لتجربة تقاليد اليابان القديمة. و يعتبرهذا الحدث بمثابة الأكبر من نوعه في غرب اليابان ، حيث سيعرض آخر تطورات في فنون المانجا اليابانية والأنيمي ، ومن المتوقع أن يجذب هذا العام أكثر من 45000 زائر من جميع أنحاء اليابان وخارجها.و سيكون المكان الرئيسي للحدث هو مياكو ميسي ، أكبر مركز للمعارض في كيوتو ، والذي سيتم تقسيمه إلى عدة مناطق بما في ذلك المسرح المفتوح ، منطقة الألعاب ، منطقة كيارا (شخصية كارتونية) ، مقهى كيوماف شوب ومنطقة المعارض ، والتي ستعرض أعمال حوالي 60 ناشرًا ، ومنتجي الرسوم المتحركة ، وشركات البث ، وصانعي الأفلام ، والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالمانغا وصناعات الأنيمي. و جميعها ستعرض أحدث عروضها بما في ذلك عدد من الإصدارات المحدودة التي لن تتاح إلا في معرض كيوتو الدولي للمانجا و الأنيمي. كما سيكون بإمكان زوار منطقة المعارض الفريدة لهذا الحدث تجربة الحرف اليابانية التقليدية المختلفة التي تجمع بين الثقافة اليابانية القديمة والجديدة تحت سقف واحد.