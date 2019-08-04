مسؤول إسرائيلي: يجب أن يكون في كل حكومة إسرائيلية وزير عربي

الحكومة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس الأركان السابق يئير جولان، المرشح الثالث في المعسكر الديمقراطي: إن حزبه يدعم التعاون مع القائمة المشتركة، وأنه يعتقد أن "كل حكومة إسرائيلية، يجب أن يكون فيها وزير عربي".



ووفقاً لما قاله خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في باقة الغربية، يجب أن تعلن القائمة المشتركة، أنها مستعدة لتكون جزءًا من الحكومة.



وقال جولان "أنا لا أخاف من العرب. أنا أؤيد وجود وزير عربي. لماذا لا يكون وزير الصحة القادم عربيًا؟ بل حتى لدي المرشح المناسب". ووفقا له: "من أجل العمل معًا، يجب أن تكون هناك إرادة وحسن نية من كلا الجانبين. وهذا يعني، من ناحية، أن على المشتركة أن تقول "نعم، نحن مستعدون للجلوس في الحكومة. هذا لم يقل بعد. ويجب أن نقول نحن، ونحن نقول ذلك، إننا ننظر بالإيجاب إلى التعاون المشترك، ننظر بالإيجاب إلى وضع يكون فيه وزير عربي".



وفقاً لجولان فإنه "لا توجد تخفيضات للعنصرية" بكل أنواعها. وقال: "إن المعسكر الديمقراطي يعارض بشدة العنصرية. أعتقد أن هذا سرطان يجب اجتثاثه من داخلنا. حدثت هنا ظواهر مثل بطاقة الثمن، ومنذ فترة قصيرة في جاسر الزرقاء. يجب العثور على من فعل ذلك وزجهم في السجن".