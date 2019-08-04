مركز القدس: 413 حالة اعتقال في تموز والقدس تتصدر قوائم المحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

أشارت دراسة إحصائية، أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إلى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، بلغت 413 حالة اعتقال، طالت 32 طفلاً و7 سيدات.



وأوضحت الدراسة، أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في تموز/ يوليو، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين 86 معتقلاً، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين.



ويرى فريق الرصد في مركز القدس، إن مدينة القدس دائماً ما تتصدر قوائم المحافظات في أعداد الاعتقالات سواء في العدد الكلي أو في عدد اعتقال الأطفال والنساء، وشهد الشهر حملة ممنهجة ضد سكان بلدة العيسوية، إذ شنت قوات الاحتلال حملات غير مسبوقة ضد سكانها، اشتملت على استدعاء طفل يبلغ عمره (أربعة أعوام) بحجة رشق الحجارة على مركبة عسكرية للاحتلال.



ويلي القدس، محافظة حنين، حيث شهدت اعتقال 53 مواطناً، يليها محافظة رام الله بـ 39 حالة اعتقال، يليها محافظة الخليل بعدد أسرى بلغ 32، ثم محافظة بيت لحم بـ 31 أسيراً، يليها محافظة نابلس، والتي اعتقل الاحتلال 21 مواطناً منها خلال الشهر، ثم محافظة قلقيلية بواقع 17 أسيراً، يليها محافظة طولكرم بـ 16 أسيراً، يليها سلفيت بواقع 11 أسيراً، ثم أريحا بأربعة أسرى.



فيما شهد قطاع غزة اعتقال 3 شبان، حاولوا التسلل إلى أراضي الخط الأخضر على الحدود الشمالية مع القطاع.



كما ورصد المركز اعتقال الاحتلال لـ 102 عامل من الضفة المحتلة، خلال تواجدهم في أراضي الداخل، دون تصاريح عمل.



وينوّه المركز، إلى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الإعلان عنها إعلامياً.



الأطفال



وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال تموز/ يوليو وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 32 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة.



وتصدرت مدينة القدس قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال، وبلغ عددهم 25 طفلاً وغالبيتهم من العيسوية، ثم محافظة بيت لحم بواقع 3 أطفال أسرى، ثم محافظة جنين بعدد أطفال 2، ثم محافظة الخليل بواقع طفل أسير، وفق ما استطاع المركز رصده.



النساء



وقالت الإحصائية التي أعدها مركز القدس: إن جيش الاحتلال اعتقل خلال تموز/ يوليو، 7 سيدات، 4 من القدس وسيدة من كل من محافظة جنين وبيت لحم والخليل.



النواب



وشهد تموز/ يوليو اعتقال قوات الاحتلال، للنائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، عزام سلهب من الخليل، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، دون تهمة.