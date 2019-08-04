شؤون فلسطينية

كحيل: شخصيات حكومية بغزة والضفة متورطة مع إسرائيل بفرض آلية الإعمار (GRM)

كحيل: شخصيات حكومية بغزة والضفة متورطة مع إسرائيل بفرض آلية الإعمار (GRM)
أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
اتهم أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعض الشخصيات الحكومية في الضفة والقطاع، بأنهم مستفيدون ومتنفعون من فرض إسرائيل لآلية الإعمار (GRM).

وقال كحيل لـ"دنيا الوطن": إن هنالك شخصيات، تم التأكد بأنها متورطة بفرض إسرائيل لآلية (GRM)، وتساهم مع الاحتلال باستمرار هذه الآلية لمصالح شخصية، مشيرًا إلى أن اتحاد المقاولين، كان يرفع طلبات إلى الجانب الإسرائيلي، منذ أكثر من عامين، عبر جهات مختصة بالضفة وغزة، وكانت هذه الجهات ترد بأن الإسرائيليين، لم يردوا على طلبات الاتحاد.

وأضاف: لكن بعد ذلك فوجئنا بأن الإسرائيليين وبوجود بعض الشهود من هيئة الشؤون المدنية، أكدوا أنهم لم يستلموا تلك الطلبات، وأنها لم تصلهم بالأساس، متابعًا: "آنذاك قال المسؤول الإسرائيلي، إنه سيطلب اجتماعًا مع الشؤون المدنية؛ من أجل التحقق من أسباب عدم وصول تلك الطلبات للجانب الإسرائيلي".

وقال كحيل: إن هؤلاء المستفيدون مصالحهم تناسبت مع آلية (GRM) على حساب المصلحة العامة، ومصالح المقاولين بغزة، مضيفًا: "كذلك حكومة غزة مستفيدة من الوضع الراهن، لأن المقاولين الموجودين على القوائم السوداء من قبل إسرائيل، سيضطرون لشراء الأسمنت ومسلتزمات البناء من مصر وإدخالها عبر (معبر رفح)، وبالتالي حكومة غزة تأخذ رسومًا كبيرة من هؤلاء المقاولين".

وفي سياق آخر، أكد رئيس اتحاد المقاولين، أن تعليق الاتحاد لفعالياته الاحتجاجية ضد وكالة الغوث الدولية (أونروا)، جاء بهدف الحفاظ على المصلحة العامة، وتحديدًا فئة الطلاب الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أوعز للمقاولين باستئناف أعمالهم مع الوكالة بقطاع المدارس.

 

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