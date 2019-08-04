اليوم.. صرف رواتب "طموح 2" عن شهر مايو الماضي عبر فروع البريد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الأحد، صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر أيار/ مايو الماضي.



وأشارت الوزارة، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستتم عبر كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء عل موقع وكالة (الرأي)