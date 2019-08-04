اليوم.. صرف رواتب "طموح 2" عن شهر مايو الماضي عبر فروع البريد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الأحد، صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر أيار/ مايو الماضي.
وأشارت الوزارة، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستتم عبر كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء عل موقع وكالة (الرأي)
أفادت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الأحد، صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر أيار/ مايو الماضي.
وأشارت الوزارة، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستتم عبر كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء عل موقع وكالة (الرأي)
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