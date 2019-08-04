إصابة نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب نحو 10 أشخاص في إطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد في مدينة دايتون بولاية أوهايو الامريكية.



وقالت مصادر إعلامية: "إن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبينت المصادر أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح لا تُعرف طبيعتها بعد.



ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في ولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر في مدينة إل باسو.