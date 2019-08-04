الأردن يُوقف تصوير فيلم يزعم حق اليهود في فلسطين والبتراء

رام الله - دنيا الوطن

قال المخرج الأردني، محي الدين قندور: إنه تقرر إلغاء العمل بفيلم، كان مقرراً تصويره جنوبي البلاد، بعد إثارته جدلاً واسعاً لتضمنه ما قيل إنها ادعاءات حول "حق اليهود في فلسطين والبتراء الأردنية".







وأضاف قندور، مخرج فيلم "جابر"، المثير للجدل: "تابعت باهتمام كبير الحوار المجتمعي حول فيلم جابر، الذي كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل أيام"، وفق وكالة (الأناضول) التركية.







وتابع: "بعد التشاور مع فريق العمل، فقد رأيت أن الظروف الحساسة الداخلية والإقليمية والدولية التي تمر بها المملكة الأردنية تقتضي منا الوقوف معاً صفاً واحداً، فقررت إلغاء العمل بتصوير هذا العمل الفني".



وبدأ الجدل حول الفيلم، بعد أن أعلن أحد الممثلين الأردنيين المشاركين فيه الانسحاب منه، لأنه يحاول إثبات حق اليهود في فلسطين، ومدينة البتراء جنوبي الأردن.والخميس، أعلنت مجد شويكة، وزيرة السياحة الأردنية، في اجتماع مع لجنة السياحة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تشكيل لجنة حكومية، لمتابعة ما أثير حول فيلم "جابر".وقالت الوزيرة الأردنية: إن نتائج اللجنة ستكون جاهزة خلال أيام، مؤكدة وفق ما أوردته الوكالة الرسمية أن الحكومة لن تسمح لأحد بالمس بتاريخ البترا.وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجّه هيئة الإعلام، والهيئة الملكية للأفلام (حكومية) بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله.