شؤون فلسطينية

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 1.01% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بشهر وأوضح الاحصاء في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أنه في أيار 2019، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 97.09 خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بـــ 96.12 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.52% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.82% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 12.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الملابس، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الأثاث، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

الجدول يوضح نسب التغير الشهرية في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأشهر:

 كانون ثاني – حزيران 2019:

الشهر

نسبة التغير الشهرية (%)

  كانون ثاني

- 10.36

  شباط

+ 2.89

  آذار

+ 6.11

  نيسان

+ 0.28

  أيار

- 8.09

  حزيران

+ 1.01

 

 

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