شاهد: جيش الاحتلال يُنهي تدريبات حرب "الفصول الأربعة" على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن لواء (كفير) العسكري، أنهى الأسبوع الماضي، تدريباً استمر خلال الشهرين المنصرمين.







يذكر، أن جيش الاحتلال، أطلق على هذه التدريبات اسم "الفصول الأربعة"، وذلك في إطار استعداده لحرب رابعة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.



وقال الجيش: إن قوات (كفير) تدربت خلاله على مجموعة متنوعة من السيناريوهات في الجنوب، تشمل القتال في الأراضي المبنية والتعامل مع المنظمات المسلحة.وأوضح أن هذا هو التدريب اللوائي السابع الذي يجري لعدد من ألوية الجيش الإسرائيلي، الذي يجري في عام 2019 كجزء من تحسين الاستعداد القتالي.