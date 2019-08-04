الأوقاف: نستعد لوضع خطة لصعود عرفات وسنجتمع مع الجانب السعودي لهذا الغرض

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خاص دنيا الوطن

أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن بعثة الحجاج الفلسطينيين، تستعد في هذه اللحظات؛ من أجل وضع خطة، للصعود على جبل عرفات.



وقال أبو الرب لـ"دنيا الوطن": "البعثة الوعظية والإرشادية الآن، تكثف من دروسها للحجاج، وسيكون هناك اجتماع مساء اليوم الأحد، مع كافة طواقم البعثة، لوضع الترتيبات الخاصة بالصعود على جبل عرفات، والخطة الوعظية أثناء أيام التشريق".



وأضاف: "سيكون هناك لقاءات مع الجانب السعودي، لوضع الترتيبات الخاصة باستلام مخيمات جبل عرفات، وتوفير كل المستلزمات الخاصة هناك، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الخيام في مشعر منى".



وفي السياق، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أنه تم اكتمال وصول كافة الحجاج الفلسطينيين، سواء من المحافظات الجنوبية أو الشمالية للمملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أنهم وصلوا فجر أمس السبت.



وبين، أن البعثة تنتظر وصول حجاج مكرمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، متوقعاً وصولهم في ساعات مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء.