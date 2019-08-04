شؤون فلسطينية

حلس يكشف حقيقة أنباء الخلافات الداخلية لحركة فتح في غزة

حلس يكشف حقيقة أنباء الخلافات الداخلية لحركة فتح في غزة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - أحمد حلس
خاص دنيا الوطن
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مسؤول الهيئة القيادية للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، الأنباء التي يجري تداولها حول خلافات داخل الهيئة في القطاع.

وقال حلس، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن ما يجري الحديث عنه حول خلافات داخل الهيئة القيادية للحركة في قطاع غزة لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الأمور الحركية بالقطاع تسير على ما يرام.

وأضاف حلس: "منذ ستة أشهر، طرحت تدوير الملفات في ملف التعبئة والتنظيم بغزة ولم يتم ذلك، وبالتالي كل ما يجري الحديث عنه لا يستحق الرد عليه".

وتابع: "أتمنى أن نجد من يتحمل هذا الملف الشائك، ومن سيكون في المنصب، سأضعه على رأسي، وأسانده في حمل هذا الملف".

يذكر، أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء حول خلافات داخلية في الهيئة القيادية التابعة لحركة فتح بمدينة غزة، إلى جانب الحديث عن محاولات لتغيير الهيئة، وتحديداً عضو اللجنة المركزية، أحمد حلس. 

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