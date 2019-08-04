دولي

بالتفاصيل... إيران تُعلن اعتقال أحد عملاء إسرائيل

بالتفاصيل... إيران تُعلن اعتقال أحد عملاء إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة (فارس) الإيرانية، النقاب عن اعتقال السلطات الإيرانية لأحد العملاء الإسرائيليين في مدينة (البرز) شمال إيران، مؤكدين أن المعتقل كان "ناشطًا بارزًا يقوم بدور الوسيط في التواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي".

وتحدثت الوكالة الإيرانية عن دور هذا الشخص في المساعدة على تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، باعتباره "كان يدير شبكة مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران"، كما أنه ينتمي لطائفة وصفتها بـ (المنحرفة)، ولديه أنشطة مدمرة في تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة، ودفع الإيرانيين للاحتجاجات، كما حدث في احتجاجات كانون الثاني/ يناير 2018، على حد تعبيرها.

وأشارت الوكالة إلى اعتقال العديد من أعضاء الطائفة في مناطق مختلفة من البلاد حتى الآن، فيما يتعلق "بالإتجار بالعملات الأجنبية، وتخزين السلع، والإتجار بالأسلحة، وغيرها من الأعمال المدمرة".

وأضافت الوكالة الإيرانية نفسها: إن الحركات الطائفية، خاصة البهائية والمسيحية (الصهيونية)، كانت نشطة في جبهة العدو ضد البلاد، منذ بداية الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

وتابعت: وخلال الأعوام الأخيرة، نشط عناصر ارتبطوا بفرق ضالة في بعض مدن ومحافظات البلاد، وكانت هذه الأنشطة، في بعض الحالات، تتمثل في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، كما حدث في شارع باسداران، في كانون الثاني/ يناير 2018.

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