خمسة قتلى وعشرات الجرحى بزلزال ضرب إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، جراء زلزال قوي وقع مساء أمس السبت، قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية، ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفاد مسؤولون.



ووقع الزلزال البالغة شدته 6.9 درجات، وتسبب بفرار الأهالي من منازلهم، خصوصاً في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وحذر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي، قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.



وقضى ثلاثة أشخاص نتيجة تعرضهم لأزمات قلبية أثناء حدوث الزلزال، وقتل رابع بسبب سقوطه خلال هربه من منزله، بينما قضى خامس من جراء نوبة هلع، وفق ما قاله المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، اغوس ويبوو.



وأصيب أربعة أشخاص بجروح، فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء موقتة.



وقالت الوكالة المذكورة: "إن أكثر من مئتي مبنى أصيبت بأضرار، فيما دُمّر 13 منزلاً".



وروى عيسى (69 عاماً) خلال وجوده في ملجأ في باندغلانغ في جنوب غرب جافا، "كان الضجيج أشبه بصوت الرعد، كما لو أن هناك طائرة فوق رؤوسنا، ارتعبت وبدأت أركض".



وتشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح الإلكترونية.



وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.



وفي كانون الأول/ ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة، وتسبب بموجة تسونامي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.