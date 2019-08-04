الصباح: دعم القضية الفلسطينية من الركائز والثوابت الأساسية في سياسة الكويت

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عميد السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ عزام الصباح، وسام "نجمة الاستحقاق" لدولة فلسطين، تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين، ونصرة القضية الفلسطينية.





وقال السفير الصباح في تصريح له عقب منحه الوسام: إن "هذا الوسام يعبر عن تقدير وعرفان القيادة الفلسطينية لنهج أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نصرة الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية منذ القدم".





وأضاف: "إن دعم القضية الفلسطينية، أصبح من الركائز والثوابت الأساسية في سياسة الكويت الخارجية، والتي أرساها أمير البلاد، مؤكداً حرص الكويت حكومة وشعباً على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وقلد سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، أمس السبت، الشيخ عزام الصباح، وسام "نجمة الاستحقاق" بمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة المنامة.



وأعرب الصباح، عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس، على منحه الوسام، مؤكداً أن هذا التكريم هو تكريم للكويت، وقيادتها الحكيمة.

رام الله - دنيا الوطن