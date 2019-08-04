شؤون فلسطينية

كيف جاءت الحالة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحالة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية نشطة في جميع محافظات القطاع، منذ صباح اليوم الأحد.

ونوهت الإدارة في نشرتها اليومية، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، داعية قائدي المركبات، إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وفي ذات السياق، أكدت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية منسابة بشكل اعتيادي، خاصة في شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين.

وأشارت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياة السائقين والمواطنين للخطر.

وأوضحت الإدارة، أنه في حالة وقوع الحوادث، يجب تحريك السيارة لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، كما يمكن التواصل مع العمليات المركزية.

وفيما يتعلق بالحوادث، أكدت الإدارة، أنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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