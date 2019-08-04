عربي

الاتحاد الأوروبي يُعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات في تونس

الاتحاد الأوروبي يُعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات في تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس في الـ 15 من أيلول/ سبتمبر، وفي الـ 6 من تشرين الأول/ أكتوبر، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي، اتخذ قراره تكريساً لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس، الذي انطلق منذ سنة 2011، واستجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي: إن فريقاً من 10 محللين، سيصل إلى تونس في 23 آب/ أغسطس، بانتظار التحاق فريق ثانٍ به في 2 أيلول/ سبتمبر يتكون من 28 مراقباً، سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، ثم سيجري تعزيزهم بـ 28 مراقباً لتأمين تغطية أيام الاقتراع.

وأشار إلى أن بعثته في تونس، ستعمل في كنف التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، كلفت عضو البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو برئاسة البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وأكدت موغيريني على أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، مبينة أنها تمثل مرحلة جديدة من تعزيز الديمقراطية في تونس.

وشددت على أن مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكاً مميزاً، تعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى سابقاً في إرسال بعثات مراقبة لانتخابات 2011 و2014 و2018.

أخبار ذات صلة

بجلسة تصوير أنيقة.. أسماء الأسد تُعلن انتهاء الرحلة بالانتصار التام

بجلسة تصوير أنيقة.. أسماء الأسد تُعلن انتهاء الرحلة بالانتصار التام

الشرطة العراقية تكشف تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

الشرطة العراقية تكشف تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

الأردن يرفض طلباً إسرائيلياً لزيارة مقام &#34;النبي هارون&#34;

الأردن يرفض طلباً إسرائيلياً لزيارة مقام "النبي هارون"

سحب 9000 مصحف يومياً من المسجد الحرام بسبب الأخطاء

سحب 9000 مصحف يومياً من المسجد الحرام بسبب الأخطاء

تركيا تعلن تصفية ستة عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا تعلن تصفية ستة عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

المطران حنا: منظمة &#34;مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل&#34; لا تمت للقيم المسيحية

المطران حنا: منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" لا تمت للقيم المسيحية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية

نقابة المحامين تحدد الانتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي بمعدل 80% فما فوق

نقابة المحامين تحدد الانتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي بمعدل 80% فما فوق

منوعات

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

راما شاهين &#34;فنانة وهمية&#34; خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ&#34;الهوت شورت&#34;

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ"الهوت شورت"

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

عربي

الاتحاد الأوروبي يُعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات في تونس

الاتحاد الأوروبي يُعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات في تونس

الشرطة العراقية تكشف تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

الشرطة العراقية تكشف تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد