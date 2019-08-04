دولي

استطلاع إسرائيلي: الليكود وأزرق أبيض يفشلان في تشكيل حكومة يمينية

استطلاع إسرائيلي: الليكود وأزرق أبيض يفشلان في تشكيل حكومة يمينية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، وبرنامج لقاء الصحافة ونشرته صحيفة (هآرتس) مساء أمس السبت، رفض 59% ممن شملهم الاستطلاع، تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود والأزرق والأبيض ومشاركة ليبرمان معهم.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع ممن شملتهم الأسئلة، أن ايهود براك خارج "كنيست" بسبب حصول المعسكر الديمقراطي على سبعة مقاعد، بينما حصل اتحاد أحزاب اليمين برئاسة شاكيد على 12 مقعداً، بينما جاءت القائمة المشتركة كقوة رابعة في الكنيست بـ 11 مقعداً فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

اما نتائج الاستطلاع، فقد أظهرت حصول حزب (الليكود) على 30 مقعداً، وقائمة (الأزرق والأبيض) 29 مقعداً، واتحاد أحزاب اليمين برئاسة أيليت شاكيد، فقد حصل على 12 مقعداً، والقائمة المشتركة 11 مقعداً.

كما أظهرت النتائج، حصول حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان على 10 مقاعد، و(يهودوت هتوراة) ثمانية مقاعد، والمعسكر الديمقراطي بين باراك وميرتس سبعة مقاعد، وحركة (شاس) سبعة مقاعد، وحصول حزب العمل واوري ليفي على ستة مقاعد.

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