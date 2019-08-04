شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت أربعة مواطنين فلسطينيين، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.

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