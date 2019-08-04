طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تُحذر من التعرض لأشعة الشمس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 32-21 31-20 بيت لحم 32-21 32-21 31-20 رام الله والبيرة 31-20 31-20 30-19 طولكرم 33-25 33-25 32-24 نابلس 33-22 33-22 32-21 قلقيلية 33-25 33-25 32-24 جنين 35-24 35-24 34-23 سلفيت 32-21 32-21 31-20 طوباس 35-24 35-24 34-23 روابي 32-22 32-22 30-21 الخليل 31-20 31-20 30-19 غزه 32-26 32-26 31-25 أريحا 42-27 42-27 41-26 خانيونس 32-26 32-26 31-25 الأغوار الشمالية 40-25 40-25 39-24 رفح 33-25 33-25 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، حاراً إلى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/08/05: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/08/06: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2019/08/07: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي