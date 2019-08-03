شؤون فلسطينية

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ليست للبيع، وإن كافة إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية لن تغير من واقع فلسطينية المدينة.

واضاف خلال حفل تخريج المخيم الصيفي الذي نظمته مؤسسة ايلياء للتنمية ومدرسة مارمتري  وجمعية سيدة البشارة بالبلدة القديمة بالعاصمة، أن القيادة الفلسطينية قد حسمت موقفها وتجدد التأكيد عليه بان القدس عاصمة دولة فلسطين، وان الرئيس محمود عباس اوضح للعالم اجمع ان القدس ستبقى فلسطينية عربية.

واكد أن البلدة القديمة بالقدس على سلم اولويات القيادة، التي تعمل على توفير كافة مقومات الصمود لأهلنا هناك، مشددا على ان القيادة بدأت بإجراءات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وان القرارات الاخيرة ستكون موضع التنفيذ، وأن مرحلة الاتفاقيات قد انتهت ولن نكون الطرف الملتزم بها بينما حكومة الاحتلال ألغت كل شيء وتعمل بدعم أميركي على إنهاء السلطة الفلسطينية لخلق حالة من الفوضى وهدم كافة الإنجازات.

وكان نائب مدير مدرسة مار متري طوني حنا قد رحب بالحضور، موضحا كافة الاجراءات التي تواجه المدارس الفلسطينية من قبل الاحتلال بالبلدة القديمة بالعاصمة القدس.

ومن جانبه قال المطران منيب يونان، ان الكل الفلسطيني مستهدف بالعاصمة، وان توفير الدعم والصمود للمؤسسات الفلسطينية بالقدس يساهم في تعزيز الصمود الفلسطيني امام هجمة الاحتلال وادارة ترامب التي تعطي الاحتلال كل الدعم.







أخبار ذات صلة

الرئاسة: ما ورد بالاعلام الاسرائيلي بتوتر العلاقات بين فلسطين والسعودية إشاعات مغرضة

الرئاسة: ما ورد بالاعلام الاسرائيلي بتوتر العلاقات بين فلسطين والسعودية إشاعات مغرضة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

&#34;#بطالة_باطلة&#34;.. تحقيق استقصائي يكشف تجاوزات في مشروع &#34;طموح 2&#34; بغزة

"#بطالة_باطلة".. تحقيق استقصائي يكشف تجاوزات في مشروع "طموح 2" بغزة

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

المطران حنا: منظمة &#34;مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل&#34; لا تمت للقيم المسيحية

المطران حنا: منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" لا تمت للقيم المسيحية

أسامة حمدان: علاقات حماس بإيران أخذت منحى جديداً

أسامة حمدان: علاقات حماس بإيران أخذت منحى جديداً

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

مجدلاني: كافة قوانين الاحتلال لن تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير

المطران حنا: منظمة &#34;مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل&#34; لا تمت للقيم المسيحية

المطران حنا: منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" لا تمت للقيم المسيحية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية

نقابة المحامين تحدد الانتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي بمعدل 80% فما فوق

نقابة المحامين تحدد الانتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي بمعدل 80% فما فوق

خلل فني بالتجوال الدولي يُعيق التواصل مع الحجاج الفلسطينيين

خلل فني بالتجوال الدولي يُعيق التواصل مع الحجاج الفلسطينيين

منوعات

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

راما شاهين &#34;فنانة وهمية&#34; خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ&#34;الهوت شورت&#34;

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ"الهوت شورت"

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

عربي

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

تركيا تعلن تصفية ستة عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا تعلن تصفية ستة عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج