الرئاسة: ما ورد بالاعلام الاسرائيلي بتوتر العلاقات بين فلسطين والسعودية إشاعات مغرضة

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها الشديد لما ورد في صحيفة الـ(جيروزاليم بوست) الاسرائيلية، حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية، معتبرة ان هذه الاشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



واشادت الرئاسة، بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الى جانب الدعم المالي المتواصل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما عبرت الرئاسة، عن تقدير الرئيس محمود عباس، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين.