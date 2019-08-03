قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، شاباً فلسطينياً، بزعم عبوره السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



يشار إلى أن شاباً فلسطينياً، استشهد قبل يومين، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامه السياج الفاصل على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقد اسفر الاشتباك المسلح، عن استشهاد الشاب الفلسطيني، وإصابة ضابط في لواء جولاني، وجنديان آخران بجراح.