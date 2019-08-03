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القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة

القوات التونسية تُعلن القضاء على مسلحيْن في جبال عرباطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، القضاء على مسلحين اثنين في عملية أمنية شنتها في ولاية قفصة غربي البلاد.

وأشار بيان للإدارة، إلى أن "العملية كانت استباقية، ومشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش، وتمت على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة، تم القضاء بموجبها على مسلحيْن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد البيان، أن العملية جرت في منطقة جبال عرباطة في ولاية قفصة، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع العناصر المسلحة.

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