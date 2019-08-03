دولي

صور: سقوط قتلى في إطلاق نار بمتجر بولاية تكساس الأميركية

صور: سقوط قتلى في إطلاق نار بمتجر بولاية تكساس الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت  شرطة إل باسو في تغريدة على (تويتر): "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلنت وسائل إعلام محلية، أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة، وقد أسفر عن سقوط عدة قتلى، وفق ما نقلت (فرانس برس) عن قناة (سي إن إن) الأميركية.

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري كإجراء وقائي.

بدورها، أعلنت السلطات الأمريكية في مدينة إل باسو في تكساس، عن اعتقال 3 من المشتبه في إطلاقهم النار في أحد المراكز التجارية.

وكان شخصان قتلا، وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر "وولمارت" في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.







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