مصرع طفل جراء سقوط جدار صدمته شاحنة في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر عامين اليوم السبت، مصرعه نتيجة سقوط جدار استنادي عليه، بسبب حادث سير وقع بمدينة الخليل.



وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي للشرطة: "إن الطفل أدخل إلى مستشفى الخليل الحكومي مصاباً بجروح بالغة الخطورة، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد دخوله إلى المستشفى بدقائق متأثراً بإصابته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث، وتبين بأن سقوط الجدار كان بسبب صدمه من قبل شاحنة.