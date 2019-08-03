القسام يُعلن انتهاء فعاليات مخيمات طلائع التحرير



وأكد أبو بلال خلال حديثه لموقع القسام الإلكتروني، أن أعداد المشاركين في المخيمات، بلغ أكثر من 35 ألف فتى في قطاع غزة، خلال مراحل المخيمات التي امتدت لأسبوعين.



وقال: "احتوت المخيمات على برامج عدة، كان منها التدرب على السلاح، وتدريبات في مجال الدفاع عن النفس واللياقة البدنية، وكذلك في مجال الدفاع المدني والاسعاف الأولي، وكذلك تقويم الجانب السلوكي من خلال تعزيز قيم التسامح، وتحصين الشباب روحياً وفكرياً وأمنياً".



وشكر أبو بلال جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المخيمات والإشراف على فقراتها المختلفة، معتبراً ذلك مجهوداً مباركاً في صناعة الجيل وتعزيز انتمائه لوطنه وإيمانه بقضيته وإعداده للتحرير.



وكانت كتائب القسام، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن فتح باب التسجيل لمخيمات طلائع التحرير لعام 2019م، والتي تستهدف كلاً من المراحل الإعدادية، والثانوية، والجامعية فما فوق، في جميع المواقع العسكرية التابعة لها، والمساجد القريبة منها.



يذكر، أن شرارة مخيمات طلائع التحرير، انطلقت في عام 2015 وتجددت في العام 2016، والتي لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الفتيان والشبان ضمن الفئات العمرية المسموح لها بالتسجيل، فيما اعتبرها محللون ومتابعون قفزة نوعية في الفكر المقاوم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أبو بلال، الناطق باسم مخيمات طلائع التحرير، عن اختتام فعاليات مخيمات طلائع التحرير "للقدس ماضون" بعد إنهاء البرنامج التدريبي المخصص لكل مرحلة.