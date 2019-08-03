اعتقال مئات المحتجين في مظاهرة للمعارضة وسط العاصمة الروسية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة الروسية السبت 600 شخص، شاركوا في المظاهرات التي نظمتها المعارضة الروسية في موسكو ضد سياسة الحكومة، والتي أقيمت بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على المشاركة في الاحتجاجات.



وشارك الآلاف في المظاهرة التي جابت شوارع العاصمة الروسية موسكو، كما فتحت السلطات الروسية تحقيقاً جنائياً ضد مكتب رئيس المعارضة الكسي نافالني للاشتباه في غسيل أموال، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS).



وكان زعيم المعارضة نافالني، قد خضع للعلاج في مستشفى محلي في العاصمة موسكو، وذكرت منظمات حقوقية أنه تعرض للتسمم، وفيما ذكرت تقارير أخرى ـنه عانى من حساسية شديدة في وجهه.



وكانت الشرطة الروسية، اعتقلت الأسبوع الماضي أكثر من ألف شخص، تظاهروا السبت الماضي في موسكو للمطالبة بالسماح لمرشحين من المعارضة خوض الانتخابات المحلية في موسكو، وذلك بعد أن حظرت الحكومة ترشيح ثمانية من مرشحي المعارضة بالانتخابات التي ستجري الشهر القادم.