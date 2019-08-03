دولي

عشرات الإصابات في "تسونامي المسبح" بالصين

عشرات الإصابات في "تسونامي المسبح" بالصين
رام الله - دنيا الوطن
بعيداً عن البحار وأمواج مدها الزلزالية "التسونامي"، تعرض عشرات الصينيين داخل حوض سباحة لإصابات.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنيغ بوست) الصينية الناطقة بالإنجليزية، أن 44 شخصا أصيبوا بكسور وخدوش من جراء موجة "تسونامي" اصطناعية، كانت أكبر من المتوقع بسبب "خلل ميكانيكي"، أثناء استجمامهم بحوض سباحة في شمال شرقي الصين.

ووقع الحادث في متنزه مائي بمدينة لونغ جينغ القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وغادر معظم المصابين من المستشفى، لكن لا يزال 5 أشخاص يخضعون للعلاج من جراء كسور في أضلاعهم.

ونشر فيديو على موقع (ويبو) الصيني، أظهر حوض سباحة مليء بالمصطافين، قبل أن تظهر موجة عالية شبيهة بموجات تسونامي.

وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي في المتتزه، الأمر الذي أدى إلى تعطل أجهزة التحكم في الموجات الاصطناعية، التي تكون عادة محدودة الارتفاع.

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