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هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، السبت، أن 15 سجينا هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة.

وقال المصدر: "إن 15 موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".

وأضاف المصدر في حديث (للسومرية نيوز) والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "إن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق وتجري الآن عمليات تفتيش وتدقيق، من أجل اعتقالهم".

وأكد مصدر آخر أن وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد أمروا بفتح تحقيق فوري بشأن هروب السجناء.

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