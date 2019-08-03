شؤون فلسطينية

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج، اليوم السبت، اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة.

وأشار ابو الرب، إلى أن عدد حجاج فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية يبلغ 6600 حاج وحاجة، وأن عدد حجاج أُسر ذوي الشهداء للضفة والقطاع يبلغ 1000 حاج وحاجة بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين، وسيصلون مكة المكرمة في السادس والسابع من الجاري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد أبو الرب، أن الوزارة تعمل بتوجيهات الرئيس عباس، والقيادة لخدمة الحجاج، وتوفير احتياجاتهم، والوقوف على راحتهم.

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