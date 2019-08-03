تركيا تعلن تصفية ستة عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن تصفية ستة عناصر من حزب "العمال الكردستاني"، بغارات شمالي العراق استمرارا لعملية "المخلب" التي تديرها هناك.



وقالت الوزارة: "إن سلاح الجو شن غارات على مواقع للمسلحين في منطقة حفتانين شمالي العراق، استمرارا لعملية "المخلب" بمنطقة هاكورك، مما أسفر عن تصفية 6 مسلحين من المنظمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت السلطات التركية كشفت أمس الجمعة، أن قواتها "شنت غارات على مواقع المسلحين في منطقتي زاب ومتينا، ما أدى إلى تحييد خمسة مسلحين من "العمال الكردستاني".



يذكر أن القوات التركية أطلقت في 27 أيار/مايو المنصرم "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على عناصر حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما "إرهابيا".